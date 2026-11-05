«Россети Волга» заложили 1,2 млрд руб. на реконструкцию нового офиса в Саратове

Речь идет о шестиэтажном кирпичном здании 1972 года постройки, расположенном по адресу: ул. Большая Садовая, д. 158. Согласно открытым данным, общая площадь этого офисного комплекса составляет 9,2 тыс. кв. м. Подрядчик должен будет демонтировать кровлю, окна, полы, перегородки и старую отделку фасадов, обновить инженерные сети, входную группу, системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации, а также благоустроить прилегающую территорию. Срок завершения работ запланирован на 30 января 2028 года.