«Россети Волга» заложили 1,2 млрд руб. на реконструкцию нового офиса в Саратове
Здание расположено на Большой Садовой, 158
ПАО «Россети Волга» ищет подрядчика на реконструкцию здания аппарата управления филиала «Саратовские РС» в Саратове. Запрос цен был опубликован на торговой площадке «Росэлторг» 30 октября, обратило внимание издание «Бизнес-Вектор». Прием заявок осуществляется до 9 ноября. Начальная цена контракта превышает 1,2 млрд руб., обеспечение заявки — 24 млн руб.
Речь идет о шестиэтажном кирпичном здании 1972 года постройки, расположенном по адресу: ул. Большая Садовая, д. 158. Согласно открытым данным, общая площадь этого офисного комплекса составляет 9,2 тыс. кв. м. Подрядчик должен будет демонтировать кровлю, окна, полы, перегородки и старую отделку фасадов, обновить инженерные сети, входную группу, системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации, а также благоустроить прилегающую территорию. Срок завершения работ запланирован на 30 января 2028 года.
Проектную документацию подготовило московское ООО «Инженерный центр „Нафта-Эксперт“». Согласно данным бухгалтерской отчетности, выручка компании за 2025 год составила 87,4 млн руб., чистая прибыль — 174 тыс. руб.
Сделка по приобретению здания публично не раскрывалась. Объект был приобретен «Россетями Волга» в 2024–2025 годах специально для размещения аппарата управления филиала. Ранее это здание позиционировалось на рынке как деловой центр. Его продавало ООО «Деловой центр», запрашивая за него 232 млн руб.