В Оренбурге суд назначил наказание водителю автомобиля, наехавшему на собаку

В Оренбурге суд назначил наказание водителю автомобиля в виде административного ареста на трое суток за наезд на собаку и оставление места ДТП — по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием). Об этом сообщает МВД «Оренбургское».