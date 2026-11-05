В Оренбурге суд назначил наказание водителю автомобиля, наехавшему на собаку
В Оренбурге суд назначил наказание водителю автомобиля в виде административного ареста на трое суток за наезд на собаку и оставление места ДТП — по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием). Об этом сообщает МВД «Оренбургское».
В полицию поступило сообщение о произошедшем дорожно-транспортном происшествии на улице 16 Линия 29 октября. Сотрудники Госавтоинспекции установили, что напротив дома №14 по ул. 16 Линия неизвестный, управляя автомобилем «Киа Рио», допустил наезд на животное. После этого он скрылся с места происшествия.
Водитель был установлен и задержан. Им оказался 52-летний житель Оренбурга.