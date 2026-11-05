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Выпуск газеты №204/Ч«Ъ» Газета
Средняя Волга

Фрунзенский районный суд Саратова возглавил Денис Корбачев

ВККС оценила его опыт и репутацию

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Президент России Владимир Путин подписал указ о кадровых назначениях в судебной системе Саратовской области. Согласно документу от 12 октября 2026 года № 723, председателем Фрунзенского районного суда города Саратова назначен Денис Корбачев, сообщает пресс-служба облсуда.

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Кандидатуру господина Корбачева предварительно одобрила Высшая квалификационная коллегией судей (ВККС) РФ. Она дала положительное заключение на основании его опыта и репутации в судейском сообществе.
Заместителем председателя Калининского районного суда назначена Екатерина Астафьева, ранее занимавшая должность судьи этого же суда. Судья Красноармейского городского суда Андрей Середа переведен на должность судьи Саратовского районного суда, а мировой судья Ольга Никитина получила назначение судьей Фрунзенского районного суда города Саратова. Все кандидатуры были предварительно рассмотрены и одобрены квалификационной коллегией судей Саратовской области, что свидетельствует о системном подходе к формированию кадрового состава судебной системы региона.
Никита Маркелов