Фрунзенский районный суд Саратова возглавил Денис Корбачев

Заместителем председателя Калининского районного суда назначена Екатерина Астафьева, ранее занимавшая должность судьи этого же суда. Судья Красноармейского городского суда Андрей Середа переведен на должность судьи Саратовского районного суда, а мировой судья Ольга Никитина получила назначение судьей Фрунзенского районного суда города Саратова. Все кандидатуры были предварительно рассмотрены и одобрены квалификационной коллегией судей Саратовской области, что свидетельствует о системном подходе к формированию кадрового состава судебной системы региона.