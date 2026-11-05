В Самарской области коммунальные службы переведены в усиленный режим работы из-за снегопада
На территории Самарской области все коммунальные службы переведены в усиленный режим работы из-за обрушившегося снегопада. Об этом сообщает губернатор Вячеслав Федорищев.
По словам главы региона, техника и специалисты находятся на своих боевых постах.
«Ожидается понижение температуры, из-за чего возможен гололед. Призываю всех жителей одеваться теплее. А водителей — соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах, а также сменить летние шины на зимние, если этого еще не сделали», — призывает Вячеслав Федорищев.