В Самарской области коммунальные службы переведены в усиленный режим работы из-за снегопада

«Ожидается понижение температуры, из-за чего возможен гололед. Призываю всех жителей одеваться теплее. А водителей — соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах, а также сменить летние шины на зимние, если этого еще не сделали», — призывает Вячеслав Федорищев.