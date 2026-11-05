Ректором Воронежской академии спорта вновь утвердили Александра Сысоева

Александр Сысоев родился в октябре 1965 года. В 1988-м окончил Московский государственный институт физической культуры. В 2000-м отучился в Московском институте экономики и права на юриста. Затем в 2003 году стал специалистом в области государственного и муниципального управления в Российской академии госслужбы при президенте. Был профессиональным спортсменом, мастер спорта по баскетболу. В настоящее время является председателем комиссии по ЖКХ, дорожному хозяйству и благоустройству гордумы Воронежа. Входит в состав постоянной комиссии по физической культуре, делам молодежи и спорту.