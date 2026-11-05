Ректором Воронежской академии спорта вновь утвердили Александра Сысоева
В соответствии с приказом Минспорта РФ от 30 октября 2026 года Александр Сысоев утвержден в должности и продолжит работу в качестве ректора Воронежской государственной академии спорта (ВГАС). Об этом сообщили в академии и в Воронежской городской думе. Сам господин Сысоев 5 ноября написал в соцсетях, что сегодня «проводит первый из 1 825 дней в статусе вновь избранного ректора».
Депутат гордумы Воронежа Александр Сысоев возглавляет вуз с 2019 года. По его словам, сейчас он «в очередной раз осознает свою ответственность за развитие академии».
«В жизни ничего не поменялось: отношения в коллективе, как и прежде, здоровые. Со студентами создана созидательная атмосфера, и это радует»,— прокомментировал господин Сысоев утверждение в должности ректора в своем канале в Telegram.
Александр Сысоев родился в октябре 1965 года. В 1988-м окончил Московский государственный институт физической культуры. В 2000-м отучился в Московском институте экономики и права на юриста. Затем в 2003 году стал специалистом в области государственного и муниципального управления в Российской академии госслужбы при президенте. Был профессиональным спортсменом, мастер спорта по баскетболу. В настоящее время является председателем комиссии по ЖКХ, дорожному хозяйству и благоустройству гордумы Воронежа. Входит в состав постоянной комиссии по физической культуре, делам молодежи и спорту.
В конце октября «Ъ-Черноземье» также сообщал, что защита бывшего ректора Воронежского государственного университета (ВГУ) Дмитрия Ендовицкого подала кассационную жалобу на вынесенный ему приговор — восемь лет колонии строгого режима со штрафом 3 млн руб. Документ подан через Ленинский райсуд, вынесший приговор. Рассматривать жалобу должен Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове.