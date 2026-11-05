Подросток получил условный срок за ложный донос об угоне в Удмуртии

По материалам дела, в апреле юноша вместе со знакомой ночью дважды воспользовался автомобилями родственников, оставивших ключи в замках зажигания. Обе машины заглохли во время поездок. Опасаясь последствий, подросток обратился в полицию и заявил, что автомобили угнал его знакомый.Чтобы подтвердить свою версию, он сфабриковал переписку в мессенджере и уговорил девушку дать ложные показания. Обман раскрылся в ходе доследственной проверки.