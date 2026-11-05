Подросток получил условный срок за ложный донос об угоне в Удмуртии
17-летний юноша обвинил в угоне знакомого и сфабриковал переписку
Сарапульский райсуд признал 17-летнего жителя района виновным в заведомо ложном доносе. Подросток пытался переложить на знакомого ответственность за угон двух автомобилей, сообщили в объединенной пресс-службе судов Удмуртии.
По материалам дела, в апреле юноша вместе со знакомой ночью дважды воспользовался автомобилями родственников, оставивших ключи в замках зажигания. Обе машины заглохли во время поездок. Опасаясь последствий, подросток обратился в полицию и заявил, что автомобили угнал его знакомый.Чтобы подтвердить свою версию, он сфабриковал переписку в мессенджере и уговорил девушку дать ложные показания. Обман раскрылся в ходе доследственной проверки.
Уголовное преследование по эпизодам угона прекратили в связи с примирением с потерпевшими и возмещением причиненного ущерба. За ложный донос (ч. 3 ст. 306 УК РФ) подростку назначили один год лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.