На BIAF показали спектакль «Зикра: ночь воспоминаний»

Вместе с саудовской художницей Маналь Аль-Доваян, создавшей визуальный мир спектакля, Хан обратился к истории древней Аль-Улы в Саудовской Аравии — пустынной территории на пересечении торговых и культурных путей. Первоначально «Ночь воспоминаний» создавалась для показа под открытым небом, среди настоящих скал. В театральном же пространстве пустыня превратилась в сценографический образ. А в звуковой партитуре Адитьи Пракаша и Гарета Фрая слышатся и ближневосточные интонации, и барабанные ритмы, и многоголосное пение, и отголоски европейской музыкальной традиции. Иногда звук почти физически давит на зрителя, и музыка не столько сопровождает (и направляет) движения, сколько создает среду, в которой торжествует женская энергия этого спектакля.