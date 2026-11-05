На BIAF показали спектакль «Зикра: ночь воспоминаний»
На Бакинском международном фестивале искусств (BIAF) показали спектакль «Зикра: ночь воспоминаний» хорошо знакомого российской публике выдающегося британского хореографа Акрама Хана. Спектакль Акрама Хана вдохновлен идеей мистической связи между прошлым и настоящим. Он оказался первым событием впечатляющей танцевальной части фестивальной афиши, за которым последуют работы израильских хореографов Шарон Эяль и Шахара Биньямини, вечер Английского национального балета с работами Уильяма Форсайта и Кристал Пайт, а также LAC Жан-Кристофа Майо в исполнении Балета Монте-Карло (бакинской публике можно позавидовать).
Вместе с саудовской художницей Маналь Аль-Доваян, создавшей визуальный мир спектакля, Хан обратился к истории древней Аль-Улы в Саудовской Аравии — пустынной территории на пересечении торговых и культурных путей. Первоначально «Ночь воспоминаний» создавалась для показа под открытым небом, среди настоящих скал. В театральном же пространстве пустыня превратилась в сценографический образ. А в звуковой партитуре Адитьи Пракаша и Гарета Фрая слышатся и ближневосточные интонации, и барабанные ритмы, и многоголосное пение, и отголоски европейской музыкальной традиции. Иногда звук почти физически давит на зрителя, и музыка не столько сопровождает (и направляет) движения, сколько создает среду, в которой торжествует женская энергия этого спектакля.