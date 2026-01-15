Энергетики решили обанкротить воронежское КБХА

В Арбитражный суд Воронежской области поступил иск местного ООО «Энергосбытовая компания "Энергостандарт"» о признании банкротом местного же АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА, интегрировано в АО «НПО Энергомаш» госкорпорации «Роскосмос»). Это следует из картотеки арбитражных дел. Сумма требований и их суть не разглашается. Заявление пока не принято к производству.

С 2024-го по 2025 год стороны встречались в Арбитражном суде Воронежской области как истец и ответчик восемь раз. При этом девять исков были поданы в 2025-м.

Ранее в пресс-службе КБХА отмечали «Ъ-Черноземье», что с 2025 года реализуют программу антикризисных мер. В частности, ведется системная работа с кредиторами по урегулированию накопленной задолженности. Кроме того, идет пополнение контрактной базы, обеспечивается оптимизация текущих бизнес-процессов, реализуется план внутренних структурных реформ.

По данным Rusprofile, ООО «ЭСК "Энергостандарт"» зарегистрировано в марте 2017 года в Воронеже. Основной вид деятельности — торговля электроэнергией. Уставный капитал составляет 100 тыс. руб. С сентября 2025 года гендиректором и единственным собственником предприятия является Елена Тюкина. В 2024 году выручка компании составила 6,5 млрд руб., чистая прибыль — 49 млн руб. АО «КБХА» входит в Воронежский центр ракетного двигателестроения, интегрировано в АО «НПО Энергомаш» «Роскосмоса». АО зарегистрировано в августе 2004 года в Воронеже для исследований и разработки в области естественных и технических наук. Уставный капитал — 21,4 млрд руб. Директором предприятия является Александр Печагин. Сведения об учредителях не раскрываются. Актуальные финансовые показатели организации не раскрываются.

В декабре стало известно об очередных трех исках «Энергостандарта» к КБХА. Общий размер заявленных требований по ним достигает 58,8 млн руб. Все заявления приняты к производству, по каждому из них назначено судебное разбирательство. В соответствии с заявлениями «Энергостандарт» требует с КБХА взыскать задолженности и пени, начисленные за несвоевременную оплату электроэнергии.

Также в декабре «Энергостандарт» отсудил у КБХА суммарно 181,8 млн руб. по трем искам. В частности, 93,4 млн руб. задолженности по договору поставки электроэнергии за июнь и июль 2025 года, 72,2 млн руб. пени, начисленной за период с 21 мая 2024 года по 12 сентября 2025 года, и еще 16,1 млн руб. пени, рассчитанной за период с 11 апреля по 12 сентября этого года.

