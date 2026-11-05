В Мелеузе неизвестный обвиняется в хищении бюджетных средств в рамках нацпроекта
Следственные органы в Мелеузе возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) по факту хищения 10 млн руб., выделенных в рамках национального проекта, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Дело возбуждено по материалам проверки Мелеузовской межрайонной прокуратуры, сообщает надзорное ведомство Башкирии.
Проверка показала, что в сентябре 2023 года неустановленное лицо от имени некой компании в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» подало в министерство предпринимательства и туризма республики заявление о предоставлении бюджетных средств на создание пляжного комплекса на территории Нугушского водохранилища.
На основании представленных документов фирме выделили из бюджета более 10 млн руб. субсидии. Однако работы до сих пор не выполнены, а бюджетные средства похищены.
По данным «Ъ-Уфа», это ООО «Камелот».
ООО «Камелот», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в сентябре 2014 года. Компания занимается гостиничной деятельностью. Владельцем является Венера Аминева. В 2023 году выручка компании составила 391 тыс. руб., убыток — 12,5 млн руб.