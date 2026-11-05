В Мелеузе неизвестный обвиняется в хищении бюджетных средств в рамках нацпроекта

Проверка показала, что в сентябре 2023 года неустановленное лицо от имени некой компании в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» подало в министерство предпринимательства и туризма республики заявление о предоставлении бюджетных средств на создание пляжного комплекса на территории Нугушского водохранилища.