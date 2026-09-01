Убыток предприятия «Ижсталь» составил 547 млн рублей за полугодие

Чистый убыток ПАО «Ижсталь» в первом полугодии 2026 года составил 547,6 млн руб. Такие данные содержатся в финансовом отчете предприятия на «СПАРК-Интерфакс». Для сравнения, по итогам шести месяцев 2025 года «Ижсталь» находилась в плюсе — 1,2 млрд руб. чистой прибыли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Выручка предприятия за указанный период снизилась на 27,6% — до 11,2 млрд руб. в январе—июне. Себестоимость продаж сократилась на 18,2% — до 10,3 млрд руб.

ПАО «Ижсталь» (входит в группу «Мечел») — крупнейшее металлургическое предприятие Удмуртии. Оно специализируется на производстве сортового проката из специальных марок стали, жаропрочных и коррозионностойких сплавов. Завод также выпускает металлопродукцию для машиностроения, автомобильной, авиационной, нефтегазовой и других отраслей. На предприятии трудится более 3 тыс. сотрудников. Ижевский железоделательный завод был основан в 1760 году.