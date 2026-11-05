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Выпуск газеты №204/Ч«Ъ» Газета
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Минздрав обновляет порядок оказания терапевтической помощи взрослым

Минздрав вынес на общественное обсуждение проект приказа, меняющий порядок оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «терапия». Поправки меняют обязательные требования к оснащению терапевтических кабинетов, отделений и дневных стационаров, а также актуализируют ссылки на нормативные правовые акты.
Одно из главных новшеств — возможность оказывать терапевтическую помощь с применением телемедицинских технологий, включая дистанционное наблюдение за пациентами с артериальной гипертензией и сахарным диабетом. Сейчас телемедицина вообще не упоминается в приказе Минздрава. Планируется, что поликлиники смогут оснащаться медицинскими изделиями с дистанционной передачей данных, а их количество будет определяться исходя из числа пациентов, которым необходимо такое наблюдение.
Меняется и схема взаимодействия медиков. При необходимости терапевт будет направлять пациента к профильному врачу (например, к кардиологу или эндокринологу), а затем вести наблюдение и лечение в соответствии с рекомендациями профильного специалиста. Сейчас предусмотрена только общая норма о направлении к врачам-специалистам и госпитализации.
Подробнее — в материале «Терапевты выходят в онлайн».