Минздрав обновляет порядок оказания терапевтической помощи взрослым

Меняется и схема взаимодействия медиков. При необходимости терапевт будет направлять пациента к профильному врачу (например, к кардиологу или эндокринологу), а затем вести наблюдение и лечение в соответствии с рекомендациями профильного специалиста. Сейчас предусмотрена только общая норма о направлении к врачам-специалистам и госпитализации.