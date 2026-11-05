СКР расследует гибель ребенка при пожаре в Ильинском округе
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СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка при пожаре в Ильинском округе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Пожар в частном доме в селе Сретенское произошел ночью 4 ноября. Заметив огонь, хозяйка жилища вывела из дома двух детей, однако спасти старшего ребенка ей не удалось. После ликвидации пожара 5 ноября 2026 года сотрудниками МЧС России в жилище было обнаружено его тело.
Следователем СК России проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели. Назначены необходимые судебные экспертизы. По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправность электрооборудования.