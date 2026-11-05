Строительство экотехнопарка в Перми начнется в ближайший месяц
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В рамках концессионного соглашения, заключенного между Пермским краем и АО «ПРО ТКО», в ближайший месяц начнутся работы по строительству экотехнопарка в Перми. Об этом сообщает агентство по сопровождению концессионных проектов Пермского края. Комплекс будет расположен на базе полигона «Софроны» в Пермском муниципальном округе. Договоры на строительство, строительный контроль и авторский надзор уже заключены. Подрядная организация ведет подготовительные работы и закупку материалов, сообщает агентство.
Проект включает в себя мусоросортировочный центр, позволяющий обрабатывать более 300 тыс. тонн твердых коммунальных отходов в год, сортируя отходы на сырье, пригодное для дальнейшего использования, и отходы, из которых при компостировании получаются искусственные грунты, которые в дальнейшем возможно использовать на полигоне ТБО.
Напомним, концессионное соглашение между агентством и АО «Пермский региональный оператор ТКО» (АО «ПРО ТКО») по созданию и эксплуатации экотехнопарка по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов в Прикамье было подписано в мае. Как сообщалось ранее, инвестиции в проект составят более 4,8 млрд руб., в том числе за счет банковских кредитов. Со своей стороны региональные власти предоставят компании земельные участки. Запуск комплекса планируется на начало 2029 года.