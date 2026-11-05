Строительство экотехнопарка в Перми начнется в ближайший месяц

Напомним, концессионное соглашение между агентством и АО «Пермский региональный оператор ТКО» (АО «ПРО ТКО») по созданию и эксплуатации экотехнопарка по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов в Прикамье было подписано в мае. Как сообщалось ранее, инвестиции в проект составят более 4,8 млрд руб., в том числе за счет банковских кредитов. Со своей стороны региональные власти предоставят компании земельные участки. Запуск комплекса планируется на начало 2029 года.