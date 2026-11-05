ВТБ предоставил Кузбассу кредиты на сумму 10,5 млрд рублей

По итогам закупочных процедур была подана только одна заявка. Процентная ставка за пользование заемными средствами установлена в размере ключевой ставки Банка России плюс надбавка в 2,5% годовых. Срок кредитования составляет не более 365 дней с даты первой выдачи, а полное погашение должно быть произведено не позднее 9 ноября 2027 года. Период доступности кредитных ресурсов — с 9 по 10 ноября 2026 года.