ВТБ предоставил Кузбассу кредиты на сумму 10,5 млрд рублей
Средства пойдут на снижение дефицита бюджета и погашение долгов региона
Министерство финансов Кемеровской области — Кузбасса заключило с ПАО «Банк ВТБ» два контракта на открытие возобновляемых кредитных линий общим объемом более 10,45 млрд руб. Стоимость услуг по предоставлению кредитных линий составила 899,2 млн руб. и 825 млн руб. соответственно, следует из данных портала госзакупок. Привлеченные средства будут направлены на частичное покрытие дефицита регионального бюджета и погашение долговых обязательств Кузбасса.
По итогам закупочных процедур была подана только одна заявка. Процентная ставка за пользование заемными средствами установлена в размере ключевой ставки Банка России плюс надбавка в 2,5% годовых. Срок кредитования составляет не более 365 дней с даты первой выдачи, а полное погашение должно быть произведено не позднее 9 ноября 2027 года. Период доступности кредитных ресурсов — с 9 по 10 ноября 2026 года.
При этом еще шесть закупок ведомства на оказание услуг стоимостью 330 млн руб. каждая с кредитным лимитом по 1 млрд руб. остались без внимания участников рынка.
В сентябре парламент Кузбасса скорректировал бюджет на 2026 год: доходы выросли на 3,4% до 203,7 млрд руб., а расходы — на 3,3% до 230,3 млрд руб., дефицит остался неизменным — 26,6 млрд руб. В минфине региона пояснили, что изменения потребовались для перераспределения средств на приоритетные нужды, в частности на выплату зарплат бюджетникам и социальную поддержку.