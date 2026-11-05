Полная стоимость ипотеки в Челябинской области сократилась за год

По стране показатель в сентябре находился на уровне 16,4%, упав за год на 2,2%. Наиболее серьезная динамика сокращения ПСК по ипотечным кредитам зафиксирована в Санкт-Петербурге (–2,9 п. п.), Ставропольском крае (–2,8 п. п.), Волгоградской (–2,5 п. п.) и Омской (–2,5 п. п.) областях. Наибольшее значение отмечено в Иркутской и Самарской областях (по 17,1%), Красноярском крае (16,9%), а также в Кемеровской, Оренбургской и Саратовской областях (по 16,8%).