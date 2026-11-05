Губернатор Ростовской области заявил о риске потери портов без федеральной поддержки
Работа всех трех морских портов Ростовской области — в Ростове, Таганроге и Азове — фактически остановлена. Без поддержки федерального центра регион рискует утратить портовую отрасль. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил губернатор Юрий Слюсарь.
По его словам, атаки привели к повреждению причальных стенок, емкостей и другой портовой инфраструктуры. В регионе введен режим ЧС регионального характера из-за остановки работы портов и нарушения судоходства в Азово-Черноморском бассейне.
Несмотря на простой, предприятия продолжают исполнять финансовые обязательства: выплачивают зарплаты, арендные и кредитные платежи. По данным губернатора, на трех портах занято около 7 тыс. человек. Массовых сокращений собственники не проводят — после возобновления работы вернуть специалистов будет затруднительно. «Поэтому платят заработные платы и все виды арендных платежей. Но это приводит, конечно, к стремительному ухудшению финансового положения. Если мы сейчас радикально не поможем этой отрасли, то мы ее потеряем», — отметил Юрий Слюсарь.
Глава региона предложил пакет мер поддержки: отсрочку налоговых платежей, льготное кредитование по аналогии с преференциями для сельского хозяйства, а также арендные каникулы по инфраструктуре Росморпорта и других организаций. Схожие трудности, по его словам, испытывают порты Краснодарского края, однако в Ростовской области ситуация одна из наиболее острых. Ключевые решения о поддержке отрасли находятся в компетенции федеральных структур.