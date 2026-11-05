Губернатор Ростовской области заявил о риске потери портов без федеральной поддержки

Несмотря на простой, предприятия продолжают исполнять финансовые обязательства: выплачивают зарплаты, арендные и кредитные платежи. По данным губернатора, на трех портах занято около 7 тыс. человек. Массовых сокращений собственники не проводят — после возобновления работы вернуть специалистов будет затруднительно. «Поэтому платят заработные платы и все виды арендных платежей. Но это приводит, конечно, к стремительному ухудшению финансового положения. Если мы сейчас радикально не поможем этой отрасли, то мы ее потеряем», — отметил Юрий Слюсарь.