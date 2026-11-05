Златоустовский завод оштрафовали за несвоевременную оплату договоров

Установлено, что предприятие не оплатило услуги по 47 договорам в течение семи рабочих дней с даты подписания акта приемки. В качестве наказания «Златмаш» должен оплатить штраф в федеральный бюджет. Кроме того, управление ФАС направило руководству завода представление о необходимости контролировать исполнение условий соглашений.