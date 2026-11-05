Детки в клетке

Помимо набора средств нападения, на кадрах оперативной съемки и в судах по этим делам регулярно фиксируются элементы специфического молодежного дресс-кода. Осужденный за январское нападение в Чурилово находился в суде в черной куртке-бомбере американского бренда Alpha Industries с перевернутым вверх ногами съемным патчем-логотипом на груди, а фигурант дела о драке у памятника Курчатову — в свитшоте британской марки Lonsdale. Аналогичная атрибутика фигурировала и при обыске после драки в ОЦ №5 в 2023 году: на кадрах силовиков оказались запечатлены классический бомбер модели MA-1 с характерной оранжевой подкладкой, шарф ФК «Челябинск» и нанесенный от руки на стену логотип норвежской блэк-метал-группы Mayhem, которая в середине 1990-х годов публично эксплуатировала элементы неонацистской эстетики. И хотя сами по себе коммерческие бренды одежды политической повестки не несут, а их товарные знаки не подпадают под действие ст. 20.3 КоАП РФ (демонстрирование нацистской атрибутики), тем не менее в научной литературе феномен присвоения этих марок радикальными группами изучен подробно.