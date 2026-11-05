Верховный суд проверит законность изъятия «Дома Скворцова» в Саратове

«Впервые спорное здание было признано объектом культурного наследия регионального значения постановлением Правительства Саратовской области от 1 апреля 2009 года,— отмечается в кассационных жалобах.— При этом сведения о спорном здании как о памятнике истории и культуры отсутствуют в действовавших в СССР и РСФСР нормативных актах». Следовательно, на момент разграничения государственной собственности в 1991-1992 годах здание не являлось объектом культурного наследия и было законно включено в реестр муниципальной собственности, указывают ответчики.