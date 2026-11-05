Верховный суд проверит законность изъятия «Дома Скворцова» в Саратове
Здание приватизировано в начале 1990-х
Верховный суд РФ вынес на рассмотрение коллегией кассационные жалобы ООО «Нарат-К», АО «БМ-Банк» и ООО «Мерес» на акты по делу об изъятии у них помещений в историческом «Доме Скворцова» в центре Саратова. Судья Ирина Грачева, изучив материалы дела, нашла в доводах заявителей «существенные нарушения норм материального и процессуального права» и передала жалобу для рассмотрения в Судебной коллегии по экономическим спорам.
Спор вокруг исторического здания на улице Московской, 81, начался после того, как в 2022 году Территориальное управление Росимущества в Саратовской области подало иск об истребовании нежилых помещений. Основанием послужило Постановление Верховного Совета РФ от 27 декабря 1991 года, согласно которому объекты историко-культурного наследия относились исключительно к федеральной собственности. Суды трех инстанций согласились с позицией Росимущества.
Здание, признанное в 2009 году объектом культурного наследия регионального значения, не могло быть приватизировано муниципалитетом в 1993-1994 годах без согласования с федеральными органами,— настаивают ответчики.
«Впервые спорное здание было признано объектом культурного наследия регионального значения постановлением Правительства Саратовской области от 1 апреля 2009 года,— отмечается в кассационных жалобах.— При этом сведения о спорном здании как о памятнике истории и культуры отсутствуют в действовавших в СССР и РСФСР нормативных актах». Следовательно, на момент разграничения государственной собственности в 1991-1992 годах здание не являлось объектом культурного наследия и было законно включено в реестр муниципальной собственности, указывают ответчики.
Они также ссылаются на пропуск срока исковой давности. Здание было включено в реестр муниципальной собственности еще в мае 1993 года, а Министерство культуры РФ в августе 2015 года уведомило Росимущество о принадлежности помещений ответчикам. Таким образом, трехлетний срок исковой давности истек задолго до подачи иска в октябре 2022 года.
Заседание коллегии назначено на 18 ноября.