Потери электроэнергии в Дагестане приблизились к 50%

Господин Шихалиев подчеркнул, что сокращение потерь требует не только технических решений, но и изменения подхода к работе с потребителями. В частности, он считает необходимым повышать ответственность за нарушения и делать систему расчетов за электроэнергию более прозрачной. Один из предлагаемых шагов — сокращение непосредственного общения контролеров сетевой компании с абонентами. По мнению министра, это позволит исключить возможности для неформальных договоренностей.