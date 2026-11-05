Потери электроэнергии в Дагестане приблизились к 50%
Потери электроэнергии в филиале «Дагэнерго» в 2025 году составили почти 50%. За девять месяцев 2026 года ситуация коренным образом не изменилась, а действующих мер для снижения потерь недостаточно. Об этом «Ъ-Кавказ» рассказал министр энергетики и тарифов Дагестана Марат Шихалиев.
По словам министра, это одна из главных претензий республиканских властей к работе филиала. Несмотря на наличие программы снижения потерь, ее результаты пока остаются незначительными. Для решения проблемы необходимо разработать реалистичный комплекс мероприятий, определить зоны ответственности, сроки реализации и обеспечить необходимое финансирование.
Господин Шихалиев подчеркнул, что сокращение потерь требует не только технических решений, но и изменения подхода к работе с потребителями. В частности, он считает необходимым повышать ответственность за нарушения и делать систему расчетов за электроэнергию более прозрачной. Один из предлагаемых шагов — сокращение непосредственного общения контролеров сетевой компании с абонентами. По мнению министра, это позволит исключить возможности для неформальных договоренностей.
Еще одним направлением работы должно стать увеличение доли безналичной оплаты электроэнергии. Сейчас она в Дагестане остается крайне низкой, отметил господин Шихалиев. По его оценке, переход на безналичные расчеты может стать одним из инструментов сокращения потерь.
Министр также указал на проблему безучетного и бездоговорного потребления. В частности, он отнес к таким случаям нелегальный майнинг. По словам Марата Шихалиева, при официальном подключении к сетям и оплате электроэнергии влияние майнинга на энергосистему было бы менее негативным.
Господин Шихалиев считает, что для заметного снижения потерь необходима совместная работа сетевой компании и республиканских органов власти. При этом действующая программа, по его словам, требует пересмотра с учетом масштабов проблемы и конкретных мер, которые позволят добиться измеримого результата.