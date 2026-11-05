Налоговая не согласилась с прекращением дела о банкротстве «Башкиравтодора»
Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд 17 ноября изучит определение арбитражного суда Башкирии, прекратившего дело о банкротстве АО «Башкиравтодор». С жалобой на вердикт суда обратились Управление ФНС по Коми и екатеринбургское ООО «Евразия».
Как сообщал «Ъ-Уфа», в середине сентября арбитражный суд утвердил мировое соглашение о прекращении дела о банкротстве «Башкиравтодора», длившееся с начала 2024 года. Главный дорожно-строительный подрядчик Башкирии обещал в течение трех лет погасить более 4 млрд руб. долгов перед кредиторами. Также предприятие получило трехлетнюю рассрочку на уплату около 1,8 млрд руб. долга перед ФНС.
По данным «Ъ-Уфа», претензии налоговой связаны с тем, что «Башкиравтодор» до сих пор не оформил залоговое покрытие задолженности. Что касается «Евразии», то она не согласна со списком кредиторов, претендующих на выплаты: в тексте мирового соглашения екатеринбургская компания не упомянута.