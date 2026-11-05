Налоговая не согласилась с прекращением дела о банкротстве «Башкиравтодора»

По данным «Ъ-Уфа», претензии налоговой связаны с тем, что «Башкиравтодор» до сих пор не оформил залоговое покрытие задолженности. Что касается «Евразии», то она не согласна со списком кредиторов, претендующих на выплаты: в тексте мирового соглашения екатеринбургская компания не упомянута.