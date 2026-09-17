Мир кредиторам и подрядчикам

Дело о банкротстве крупнейшего дорожно-строительного подрядчика Башкирии АО «Башкиравтодор» завершается мировым соглашением. Документ, согласованный с 249 кредиторами, предполагает постепенное погашение обязательств на сумму более 4 млрд руб. в течение трех лет. Кроме того, предприятие получило трехлетнюю рассрочку на уплату 1,75 млрд руб. долга перед ФНС. Восстановить свою платежеспособность государственная компания планирует за счет портфеля государственных и муниципальных заказов. Тем не менее, угроза банкротства «Башкиравтодора» все еще сохраняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран "Башкиравтодор" договорился с кредиторами о рассрочке

Фото: Дмитрий Колпаков / Коммерсантъ "Башкиравтодор" договорился с кредиторами о рассрочке

Фото: Дмитрий Колпаков / Коммерсантъ

Арбитражный суд Башкирии прекратил дело о банкротстве АО «Башкиравтодор» — главного дорожно-строительного подрядчика региона.

Процесс признания «Башкиравтодора» несостоятельным начался в феврале 2024 года, когда стало понятно, что предприятие не справляется с уплатой налогов, погашением кредитов и расчетами с поставщиками и подрядчиками. В мае в госкомпании ввели наблюдение. Больше всего «Башкиравтодор» задолжал ФНС, Сбербанку, а также компаниям «Сколхимпром», «Битум» и «Аквамак-Процессинг». К осени общая сумма задолженности превысила 8,5 млрд руб.

АО «Башкиравтодор» зарегистрировано в 2010 году на базе одноименного госпредприятия. Основным акционером является министерство земельных и имущественных отношений Башкирии, которому принадлежит 59,33% уставного капитала. 28,75% акций владеет АО «Региональный фонд», 11,92% — ООО «Региональные инвестиции».

Самым сложным для «Башкиравтодора» стало лето 2025 года, когда из-за нехватки финансирования предприятие приостановило деятельность (например, была заморожена реконструкция улицы Рабкоров и ремонт трассы Уфа — Инзер — Белорецк). Кроме того, были арестованы акции компании, а акционеры предприятия задумались о приватизации активов. В конце того же июля суд признал «Башкиравтодор» банкротом и начал в его отношении конкурсное производство.

Однако в начале сентября апелляционный суд вернул компанию в процедуру наблюдения. Через некоторое время глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что при помощи прокуратуры и ФСБ руководство республики отбило попытку рейдерского захвата предприятия — так он охарактеризовал начало конкурсного производства, за которым должна была последовать распродажа имущества организации.

Несмотря на проблемы, «Башкиравтодор» в 2025 году сократил убытки и впервые за три года вышел на чистую прибыль, в основном, за счет получения подрядов на содержание дорог в районах Башкирии (см. «Ъ» от 31 марта). В конце декабря АО «Региональный фонд» погасил кредиты и проценты «Башкиравтодора» перед Сбербанком на общую сумму 823,2 млн руб.

В середине апреля этого года временный управляющий компании Владимир Добрышкин провел общее собрание кредиторов, на котором было решено заключить мировое соглашение. За это тогда проголосовало большинство кредиторов, но его условия не были приняты из-за отсутствия некоторых залоговых кредиторов.

Из проекта соглашения, который имеется в распоряжении «Ъ» (именно он был одобрен судом), следует, что к началу апреля требования кредиторов составляли более 4,16 млрд руб. Согласно реестру кредиторов, в котором около 250 юрлиц, наибольшая задолженность у «Башкиравтодора» образовалась перед ООО «Битум» (976,3 млн руб.), ФНС (648,9 млн руб.) и ООО «Аквамак-Процессинг» (446,2 млн руб.). Залоговыми кредиторами являются Ак Барс Банк, Банк ПСБ и ФНС.

Кроме того, до утверждения мирового соглашения «Башкиравтодор» погасил 775,2 млн руб. налоговой службе. Текущая задолженность по обязательным платежам перед ФНС составляет 1,75 млрд руб.: ее должник будет погашать равномерными платежами в течение трех лет.

С остальными кредиторами «Башкиравтодор» должен будет рассчитаться до 30 апреля 2029 года.

Гарантией исполнения обязательств должен стать финансово-хозяйственный план, по которому компания намерена восстановить платежеспособность и увеличить выручку с 21 млрд руб. в 2026 и до 30 млрд руб. — в 2029 году, а операционную прибыль — с 2,5 млрд до 3,6 млрд руб. Основой плана является увеличение портфеля государственных и муниципальных заказов.

Владелец «Аквамак-Процессинга» Олег Макаренко в разговоре с «Ъ» выразил надежду, что «Башкиравтодор» будет придерживаться соглашения, отметив, что в противном случае дело о банкротстве может пойти «на второй круг».

«Надо иметь в виду, что в течение месяца ФНС и кредиторы имеют право подать апелляционную жалобу на мировое соглашение из-за невыполнения требований по оформлению залогов. Затем, компания не должна давать кредиторам повода для оспаривания соглашения — то есть, до конца сентября выполнить первый платеж за три месяца с начала июля. Если этого не будет сделано, то кредиторы могут либо получить исполнительный лист на принудительное исполнение решения, либо вновь подавать на банкротство "Башкиравтодора"».

Последний сценарий господин Макаренко считает основной угрозой платежеспособности и состоянию предприятия.

В «Башкиравтодоре» и минземимуществе Башкирии мировое соглашение вчера не комментировали.

Идэль Гумеров