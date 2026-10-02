Минюст внес Жанну Немцову в реестр иноагентов

Минюст России обновил реестр иностранных агентов, включив в него Жанну Немцову, Рустама Хуажева, информационные ресурсы «Реанимация» и «Команда Навального». Одновременно из реестра исключили НКО «Центр по работе с проблемой насилия» («Насилию.нет»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий / Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий / Коммерсантъ

Пресс-служба Минюста указала, что все включенные в реестр лица и ресурсы распространяли недостоверную информацию о решениях, которые принимают власти России. В числе обоснований для внесения Жанны Немцовой и Рустама Хуажева в реестр иноагентов также написано, что они проживают за границей, высказывались против боевых действий, создавали публикации для других физлиц и юрлиц, включенных в реестр.

Жанна Немцова (признана иноагентом) — журналистка, общественный деятель и дочь убитого политика Бориса Немцова. В 2015 году она основала фонд Бориса Немцова «За свободу» (включен в реестр нежелательных организаций). В июле 2026-го Жанну Немцову (признана иноагентом) заочно арестовали по уголовному делу об организации деятельности нежелательной организации. 2 октября дело передали в суд.