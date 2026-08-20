Взнос с прибавкой

Замедление снижения ключевой ставки привело к тому, что банки начали урезать скидки и вводить надбавки по ипотечным кредитам. С помощью таких инструментов удобнее сегментировать поток заемщиков и привлекать клиентов с меньшим уровнем риска без повышения ставок, объясняют эксперты. При увеличении спроса на рыночную ипотеку возможно дальнейшее ужесточение программ лояльности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Банки начали сокращать скидки и вводить надбавки к ставкам по рыночным ипотечным программам. За последнее время три банка, входящих в топ-20 по размеру ипотечного портфеля, ужесточили свои скидочные программы, следует из данных ПАО «Дом.РФ». В конце июля МКБ досрочно отменил скидку в 1 процентный пункт (п. п.) за быстрый выход на сделку при покупке готового жилья. В августе ВТБ снизил скидку за первоначальный взнос от 50% до 0,5 п. п. (ранее скидка составляла 1 п. п.), за ним банк «Дом.РФ» ввел надбавку в 1 п. п. по рыночным программам при первоначальном взносе ниже 50%.

С начала июля средние ставки по программам рыночной ипотеки держатся в пределах 18,7–18,74% годовых для новостроек и 18,67–18,71% годовых для готового жилья.

Отчасти такая ситуация продиктована замедлением темпа снижения ключевой ставки, считают эксперты. На последних двух заседаниях (19 июня и 24 июля) ЦБ снижал ставку только на 0,25 п. п. Кроме того, на стратегию банков влияет повышение среднесрочного прогноза по среднему значению ключевой ставки за 2026 год и по инфляции, считает директор по развитию финансовых продуктов «Сравни.ру» Магомед Гамзаев. После заседания 24 июля Банк России повысил прогноз по среднему значению ключевой ставки до 14,5–14,6% (ранее — 14–14,5%) и прогноз по инфляции до 5,9–6,2% (ранее — 5,1–5,6%).

Растет и стоимость фондирования банков. Это происходит «вследствие повышения ставок по вкладам как ответной реакции на отток средств из банковского сектора», отмечает директор департамента розничных продуктов Абсолют-банка Виталий Костюкевич. В мае банки зафиксировали рекордный отток средств со срочных депозитов физлиц (см. “Ъ” от 28 июня). И несмотря на то что в июне ситуация изменилась и прирост на таких счетах, по данным отчетности банков, размещенной на сайте ЦБ, составил почти 163 млрд руб., он не смог компенсировать майскую просадку.

В текущих условиях банкам удобнее использовать различные скидки или, наоборот, надбавки как в качестве части маркетинговой стратегии, так и для управления рисками, считают эксперты. «Такие инструменты — способ сегментировать клиентов, привлекать более надежных заемщиков с меньшим риском дефолта, гибко управлять ценообразованием и стимулировать быстрые сделки»,— отмечает Магомед Гамзаев. При этом каждая из программ лояльности, по словам Виталия Костюкевича, направлена на определенный сегмент клиентов. Если скидка для зарплатных клиентов направлена на удержание через «обеспечение им полной финансовой экосистемы», то скидки при быстром выходе на сделку или высоком первоначальном взносе отчасти являются маркетинговым ходом. Кроме того, последний вид лояльности помогает банкам привлекать клиентов с меньшим уровнем риска, «что дает возможность обратить экономию на риске в снижение ставки клиенту», объясняет господин Костюкевич.

При нынешней неопределенности в дальнейшей динамике ключевой ставки и высокой стоимости фондирования банки уже не готовы давать всем клиентам более низкие ставки, считает Виталий Костюкевич. При этом ужесточение скидочных программ или введение надбавок дает возможность банкам не повышать базовые ставки, на которые ориентируются клиенты, отмечает директор по рейтингам кредитных институтов агентства «Эксперт РА» Екатерина Щурихина. Это позволяет им «в явном виде не снижать конкурентоспособность своих ценовых предложений», считает эксперт.

Дальнейшая динамика во многом будет зависеть от решений Банка России по ключевой ставке, считают эксперты. Кроме того, по мнению Магомеда Гамзаева, на решения финансовых организаций по программам лояльности будет влиять спрос со стороны заемщиков. «Если спрос продолжит падать, банки будут активнее использовать скидки. Если стабилизируется — возможны надбавки для защиты маржи»,— констатирует эксперт.

Дарья Загайнова