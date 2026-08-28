Заемщики задирают взнос

Крупные банки фиксируют рост первоначального взноса по ипотечным кредитам, выдаваемым на рыночных условиях. С одной стороны, сами заемщики стремятся увеличить первоначальный взнос для сокращения ежемесячного платежа. С другой — сами банки стремятся одобрить кредиты с большим первоначальным взносом, чтобы сократить риски просрочки. В ближайшие месяцы тренд будет сохраняться, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

“Ъ” провел экспресс-опрос крупных ипотечных банков. Согласно ему, в последние месяцы кредитные организации отметили рост первоначального взноса (ПВ) по ипотеке, выдаваемой по рыночным программам. Например, с мая по июль ПВ по рыночным программам в банке «Дом.РФ» вырос на 0,24–1,27 млн руб. в зависимости от наличия созаемщика по кредиту.

В итоге «первоначальный взнос в июле по рыночной ипотеке был самым высоким за 2026 год», отмечает зампред правления банка «Дом.РФ» Алексей Косяков.

В Абсолют банке ПВ в июне по сравнению с маем вырос в 4,5 раза, а августовский показатель оказался выше майского на 37%, отметил директор департамента розничных продуктов Абсолют банка Виталий Костюкевич. ПСБ зафиксировал ежемесячный рост ПВ на 3–4%, причем в банке отметили, что подобная динамика фиксировалась с января.

При этом по программам с господдержкой ПВ либо показывал небольшой рост, либо оставался на одном уровне, сообщили финансовые организации. По таким программам ПВ обычно в среднем бывает ниже, чем по рыночным. Так, для ипотеки по госпрограммам в Сбербанке средний ПВ с начала 2026 года колебался от 2,2 млн до 2,4 млн руб., тогда как средний ПВ по рыночным программам достигал 3,3 млн руб. Высокий ПВ в первую очередь свойственен рыночной ипотеке на приобретение вторичного жилья, где он обеспечен продажей заемщиком уже существующих объектов перед сделкой, отметили в Банке Санкт-Петербург.

Эксперты и участники рынка выделяют несколько причин роста взноса. С одной стороны, «при текущем уровне рыночных ставок заемщики стремятся использовать больше собственных средств, чтобы уменьшить необходимую сумму кредита», считает Алексей Косяков. Сокращение размера кредита отражается на размере ежемесячного платежа, отмечает директор по развитию финансовых продуктов в «Сравни.ру» Магомед Гамзаев.

В июле-августе средневзвешенные ставки по рыночным ипотечным программам колебались между 18,7–18,74% годовых для первичного рынка и 18,67–18,68% годовых для вторичного, следует из данных ПАО «Дом.РФ».

Замедление темпов снижения ключевой ставки на последних двух заседаниях ЦБ (19 июня и 24 июля), а также опасение участников рынка, что в ближайшее время цикл по ее снижению будет приостановлен, привели к ухудшению условий выдачи ипотеки по собственным программам банков, отмене скидок и акций (см. “Ъ” от 14 июля).

Толчком к увеличению ПВ стало и постепенное снижение ставок по депозитам, считает старший директор по рейтингам кредитных институтов агентства «Эксперт РА» Владимир Тетерин. Эта тенденция приводит к тому, что «часть вкладчиков принимает решение инвестировать накопления в покупку недвижимости», отмечает эксперт. По данным индекса Финуслуг, ставки по вкладам в топ-20 крупнейших банков с января этого года по конец августа опустились на 0,05–1,29 п. п. в зависимости от срока.

В ближайшие месяцы эксперты и участники рынка ожидают сохранения тренда на постепенное увеличение размера ПВ по рыночным программам ипотеки. К стимулирующим факторам эксперты относят уровень ставок как депозитных, так и ипотечных, а также размер накоплений покупателей. Кроме того, по словам Магомеда Гамзаева, банки пока не стремятся смягчать требования к заемщикам. По мнению эксперта, «к концу 2026 года средний первоначальный взнос может закрепиться на уровне 32–35%, особенно в регионах, где доля льготных программ невелика».

Дарья Загайнова