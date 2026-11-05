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Выпуск газеты №204/Ч«Ъ» Газета
Черноземье

Зерносушильный комплекс «Орелмасло» загорелся в Орле

В ночь на четверг, 5 ноября, в Орле произошел пожар в зерносушильном комплексе в переулке Маслозаводском. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. Там располагаются объекты крупного орловского производителя АО «Орелмасло».
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ГУ МЧС по Орловской области

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ГУ МЧС по Орловской области

По данным Rusprofile, АО «Орелмасло» действует с ноября 1992 года. Основным видом деятельности предприятия сейчас указано производство нерафинированного рапсового, сурепного и горчичного масла и их фракций. Уставный капитал составляет 36 тыс. руб. Актуальные данные об учредителях отсутствуют в государственном реестре юрлиц. С марта 2024-го компанию возглавляет Игорь Тарасов. В 2025 году «Орелмасло» заняло в регионе безоговорочное первое место по выручке в своей отрасли и разместилось на 20-й строчке общероссийского списка.

По информации МЧС, сообщение о возгорании поступило накануне около 22:30. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений сушильная камера уже горела открытым пламенем. Существовала угроза распространения огня на соседние строения.

  • Пожару был присвоен повышенный номер сложности. В МЧС отметили, что на месте происшествия всю ночь работали 60 сотрудников и 15 единиц спецтехники. Пострадавших в результате инцидента нет. Точную причину пожара установят эксперты.

В апреле «Ъ-Черноземье» писал, что по итогам 2025 года чистая прибыль АО «Орелмасло» упала почти в четыре раза и составила 384,7 млн руб. против 1,46 млрд годом ранее. При этом выручка предприятия выросла с 20,97 до 22,93 млрд руб.
Денис Данилов