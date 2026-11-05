Зерносушильный комплекс «Орелмасло» загорелся в Орле

По данным Rusprofile, АО «Орелмасло» действует с ноября 1992 года. Основным видом деятельности предприятия сейчас указано производство нерафинированного рапсового, сурепного и горчичного масла и их фракций. Уставный капитал составляет 36 тыс. руб. Актуальные данные об учредителях отсутствуют в государственном реестре юрлиц. С марта 2024-го компанию возглавляет Игорь Тарасов. В 2025 году «Орелмасло» заняло в регионе безоговорочное первое место по выручке в своей отрасли и разместилось на 20-й строчке общероссийского списка.