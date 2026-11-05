Беглов внес поправку к проекту закона о бюджете Петербурга
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подготовил и направил в Законодательное собрание поправку ко второму чтению проекта закона о городском бюджете. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
В поправке губернатор увеличивает расходы на Адресную инвестиционную программу на 8,9 млрд рублей. Сумма включает 6,0 млрд рублей на строительство второй нитки Главного канализационного коллектора северной части города на Неве, а также 2,4 млрд рублей на возведение транспортной развязки ШМСД на пересечении с улицей Коммуны.
Дополнительно будет направлено 642,5 млн рублей на зарплаты работников бюджетных учреждений. И еще 432,6 млн рублей — на льготное лекарственное обеспечение жителей Петербурга.
Динамика городской экономики, как отметил губернатор, позволяет добавить средства на развитие городской инфраструктуры и социальную поддержку.
«Соблюдаем баланс между текущими обязательствами и долгосрочной устойчивостью бюджета — это основа нашей ответственной бюджетной политики»,— отметил господин Беглов.
Ранее «Ъ Северо-Запад» писал о том, что петербургские парламентарии одобрили губернаторский план доходов и расходов города на 2027 год в первом чтении. Следующий шаг — подготовка поправок к бюджету.