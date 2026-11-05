Беглов внес поправку к проекту закона о бюджете Петербурга

В поправке губернатор увеличивает расходы на Адресную инвестиционную программу на 8,9 млрд рублей. Сумма включает 6,0 млрд рублей на строительство второй нитки Главного канализационного коллектора северной части города на Неве, а также 2,4 млрд рублей на возведение транспортной развязки ШМСД на пересечении с улицей Коммуны.