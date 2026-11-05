Саратовец проник в московский вуз и устроил дебош из-за ностальгии
Уроженца Саратовской области задержали за дебош в одном из столичных вузов. Инцидент произошел на востоке Москвы на улице Стромынка, сообщили в пресс-службе столичного главка Росгвардии.
По информации правоохранителей, 26-летний саратовец, являющийся бывшим студентом вуза, проник на территорию учебного заведения и начал вести себя неподобающим образом. Мужчина конфликтовал с преподавателями, угрожал одному из них и охраннику, а также курил и нецензурно выражался.
Как объяснил задержанный, его настигла ностальгия. «Просто у меня бабушка на Курской живет, она только сейчас звонила мне. В парк надо отводить. Я сейчас исчезну, вы меня вообще не увидите», рассказал саратовец в отделе полиции.