Здание кинотеатра «Современник» продают в Орле за миллиард рублей

По информации продавца, общая площадь лота составляет 5 тыс. кв. м. Из них 4,1 тыс. кв. м — площадь самого четырехэтажного здания, а 900 кв. м — некапитальные строения, такие как павильоны и торговые площадки. Располагаются объекты на земельном участке площадью 4,5 тыс. кв. м с оборудованными местами для парковки. Кинотеатр сейчас работает, здание фактически эксплуатируется как ТЦ.