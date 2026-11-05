Здание кинотеатра «Современник» продают в Орле за миллиард рублей
Стоимость выставленного на продажу здания кинотеатра «Современник» в Заводском районе Орла значительно выросла и достигла 970 млн руб. Информация появилась на сайте объявлений «Авито». Объект пытаются реализовать на этой площадке с весны 2025 года.
«Современник» открылся в 1975 году и стал первым широкоформатным кинотеатром Орла. По собственным данным, в 2022-м при поддержке Фонда кино была проведена модернизация двух кинозалов, где установили современное цифровое оборудование, а также новые диваны и кресла.
По информации продавца, общая площадь лота составляет 5 тыс. кв. м. Из них 4,1 тыс. кв. м — площадь самого четырехэтажного здания, а 900 кв. м — некапитальные строения, такие как павильоны и торговые площадки. Располагаются объекты на земельном участке площадью 4,5 тыс. кв. м с оборудованными местами для парковки. Кинотеатр сейчас работает, здание фактически эксплуатируется как ТЦ.
Впервые на «Авито» «Современник» попытались реализовать с 1 мая 2025-го по цене 670 млн руб. Затем стоимость лота подняли до 710 млн руб., после чего началось ее снижение. С октября прошлого года за кинотеатр просили 340 млн руб.
В середине октября «Ъ-Черноземье» также сообщал, что в Орле был приостановлен аукцион по продаже здания крытого рынка. Пауза связана с переоценкой рыночной стоимости имущества. Она выросла в 1,7 раза: с 92,6 млн руб. (стартовая цена аукциона) до 156 млн руб.