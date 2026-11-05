Астраханская таможня завела дело о выводе 18,8 млн рублей в Киргизию
Астраханская таможня ЮТУ ФТС начала уголовное преследование директора ремонтно-строительной компании по факту вывода за рубеж почти 19 млн руб. в рамках внешнеэкономического договора. Материалы для возбуждения дела предоставило УФСБ по Волгоградской области, сообщили в пресс-службе силового ведомства.
По версии следствия, с июля по октябрь 2024 года 43-летняя директор предприятия перечислила 18,81 млн руб. со счетов своей компании на счет нерезидента в Киргизию. Средства отправлялись по подложным документам в рамках ВЭД.
Уголовное дело расследуется по статье о совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счет нерезидентов с использованием подложных документов (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ).