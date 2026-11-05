Бастрыкин затребовал доклад о невыплате зарплаты работникам в Ижевске
Сотрудникам предприятия не выплатили зарплату за три месяца
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела о невыплате заработной платы сотрудникам предприятия в Ижевске. Об этом сообщила пресс-служба СК России.
По данным ведомства, работники организации не получили зарплату за период с апреля по июнь 2026 года, а при увольнении с ними не произвели окончательный расчет. В аналогичной ситуации оказались несколько сотрудников предприятия. По обращению одного из работников в СУ СКР по Удмуртии расследуется уголовное дело.
Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального управления СК Роману Широбокову доложить о ходе и результатах расследования, а также о мерах по восстановлению трудовых прав сотрудников. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.