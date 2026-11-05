Бастрыкин затребовал доклад о невыплате зарплаты работникам в Ижевске

По данным ведомства, работники организации не получили зарплату за период с апреля по июнь 2026 года, а при увольнении с ними не произвели окончательный расчет. В аналогичной ситуации оказались несколько сотрудников предприятия. По обращению одного из работников в СУ СКР по Удмуртии расследуется уголовное дело.