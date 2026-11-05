Губернатор Кубани подписал проект закона о бюджете на ближайшие три года
Губернатор Краснодарского края подписал проект регионального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Документ внесен на рассмотрение депутатов Законодательного собрания края.
На социальную сферу в следующем году планируется направить 390,9 млрд руб., или 70% расходов бюджета. Средства предусмотрены на поддержку жителей, развитие здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, а также создание общественной инфраструктуры. Кроме того, в проект заложена индексация социальных выплат и стипендий.
В рамках 29 государственных программ распределено 496,8 млрд руб., что составляет 89% бюджетных средств.
Проект бюджета предстоит обсудить на публичных и парламентских слушаниях. При рассмотрении документа в первом и втором чтениях в Законодательном собрании его параметры могут быть уточнены, в том числе с учетом распределения федеральных средств между регионами.