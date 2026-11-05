В Самарской области суд рассмотрит дело о неосторожном ранении из ружья во время охоты
В Кошкинском районе Самарской области суд рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Как уточняют в надзорном ведомстве, в апреле этого года 6-летний мужчина со своим знакомым отправился на охоту в охотничье хозяйство в Кошкинском районе. Охотники разошлись друг от друга примерно на 15 шагов и стали подготавливать свои охотничьи места. Обвиняемый повесил свое ружье, снаряженное дробовым снарядом, на ветку дерева.
Когда место было подготовлено, обвиняемый стал возвращаться к дереву и поскользнулся. Падая, мужчина задел ружье, которое при падении выстрелило в сторону его приятеля. Потерпевшему выстрелом причинен тяжкий вред здоровью.