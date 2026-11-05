В Самарской области суд рассмотрит дело о неосторожном ранении из ружья во время охоты

Как уточняют в надзорном ведомстве, в апреле этого года 6-летний мужчина со своим знакомым отправился на охоту в охотничье хозяйство в Кошкинском районе. Охотники разошлись друг от друга примерно на 15 шагов и стали подготавливать свои охотничьи места. Обвиняемый повесил свое ружье, снаряженное дробовым снарядом, на ветку дерева.