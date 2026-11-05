В случае решения властей аэропорт Анапы готов возобновить работу
Аэропорт Анапы, закрытый с 2022 года, готов возобновить работу в кратчайшие сроки после соответствующего решения властей. Об этом «Эксперту» сообщил генеральный директор холдинга «Аэродинамика» Алексей Старостин.
За время простоя в аэропорту полностью реконструировали прежний международный терминал и благоустроили территорию. Кроме того, рядом с воздушной гаванью появилась железнодорожная станция.
По словам господина Старостина, персонал аэропорта поддерживает необходимую квалификацию, чтобы обеспечить оперативный запуск после возобновления полетов. Сотрудники дважды в год проходят обучение и аттестацию при подготовке к весенне-летнему и осенне-зимнему сезонам. Также предусмотрены обязательные проверки знаний в области транспортной безопасности и аварийно-спасательного обеспечения.
Сотрудники временно закрытых аэропортов могут работать на других площадках холдинга, в том числе в периоды повышенной нагрузки. Такой подход применяли в Краснодаре: во время приостановки работы местного аэропорта его персонал направляли в командировки в Сочи. После открытия воздушной гавани качество обслуживания, по оценке господина Старостина, осталось на прежнем уровне.