В случае решения властей аэропорт Анапы готов возобновить работу

Сотрудники временно закрытых аэропортов могут работать на других площадках холдинга, в том числе в периоды повышенной нагрузки. Такой подход применяли в Краснодаре: во время приостановки работы местного аэропорта его персонал направляли в командировки в Сочи. После открытия воздушной гавани качество обслуживания, по оценке господина Старостина, осталось на прежнем уровне.