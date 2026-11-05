На 11,5% вырос объем банковских вкладов жителей Омской области за год

Объем средств на банковских вкладах жителей Омской области превысил 510 млрд руб. по состоянию на 1 ноября. За год (без учета счетов эскроу) эта сумма выросла на 52,7 млрд руб., сообщила пресс-служба регионального отделения Центробанка.