На 11,5% вырос объем банковских вкладов жителей Омской области за год
Объем средств на банковских вкладах жителей Омской области превысил 510 млрд руб. по состоянию на 1 ноября. За год (без учета счетов эскроу) эта сумма выросла на 52,7 млрд руб., сообщила пресс-служба регионального отделения Центробанка.
В пресс-службе уточнили, что омичи предпочитают вклады с более длительным сроком размещения, которые позволяют зафиксировать процентную ставку.
«В последние месяцы Банк России взял паузу в снижении ключевой ставки, однако депозиты все еще остаются выгодным, предсказуемым и надежным инструментом для сбережений. Банки продолжают предлагать привлекательные условия, а доходность вкладов по-прежнему превышает инфляцию»,— прокомментировал статистические данные управляющий отделением Владимир Антипов.