В Орске бездомный просит суд признать его гражданином России
Ранее ему отказали в выдаче паспорта
Ленинский районный суд Орска займется рассмотрением заявления об установлении факта постоянного проживания на территории РФ. Заявителем стал мужчина без определенного места жительства, который содержится в местном центре социальной адаптации «Феникс».
Как сообщили в пресс-службе суда, в феврале 2026 года ему отказали в признании гражданином России и выдаче паспорта, поскольку представленные сведения о регистрации и проживании на правоустанавливающую дату 6 февраля 1992 года не подтвердились.
Тем не менее, по словам мужчины, с 1992 по 1997 год он жил в России, и этот факт готов подтвердить его свидетель. Ранее он являлся гражданином СССР.
Сейчас у истца нет паспорта РФ, а также документально подтвержденной регистрации. При этом получить необходимые справки невозможно: архивные учреждения и органы МВД не выдают их из-за давности событий и отсутствия у мужчины удостоверяющих личность документов.
Мужчина просит установить факт его постоянного проживания в РФ по состоянию на 6 февраля 1992 года. Суд назначил заседание на 24 ноября 2026 года.