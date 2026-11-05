Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №204/Ч

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №204/Ч«Ъ» Газета
Волга

В Орске бездомный просит суд признать его гражданином России

Ранее ему отказали в выдаче паспорта
Ленинский районный суд Орска займется рассмотрением заявления об установлении факта постоянного проживания на территории РФ. Заявителем стал мужчина без определенного места жительства, который содержится в местном центре социальной адаптации «Феникс».

Алексей Смагин / Коммерсантъ

Купить фото
Как сообщили в пресс-службе суда, в феврале 2026 года ему отказали в признании гражданином России и выдаче паспорта, поскольку представленные сведения о регистрации и проживании на правоустанавливающую дату 6 февраля 1992 года не подтвердились.
Тем не менее, по словам мужчины, с 1992 по 1997 год он жил в России, и этот факт готов подтвердить его свидетель. Ранее он являлся гражданином СССР.
Сейчас у истца нет паспорта РФ, а также документально подтвержденной регистрации. При этом получить необходимые справки невозможно: архивные учреждения и органы МВД не выдают их из-за давности событий и отсутствия у мужчины удостоверяющих личность документов.
Мужчина просит установить факт его постоянного проживания в РФ по состоянию на 6 февраля 1992 года. Суд назначил заседание на 24 ноября 2026 года.
Яна Вежлева