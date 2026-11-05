Прокуратура Новороссийска проверит данные о невыплате зарплат сотрудникам мусоровывозящих компаний

Ранее в соцсетях и СМИ появилась информация, что более 150 водителей и грузчиков мусороуборочной компании в Новороссийске не получили зарплату за июль. По распространившимся данным, каждому сотруднику не выплатили от 80 тыс. до 100 тыс. руб. без учета положенных компенсаций.