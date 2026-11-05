Прокуратура Новороссийска проверит данные о невыплате зарплат сотрудникам мусоровывозящих компаний
Прокуратура Новороссийска проводит проверку по публикации в интернете о нарушении прав работников организации, занимающейся вывозом твердых коммунальных отходов. Проверка проводится по поручению прокуратуры Краснодарского края. Об этом сообщает надзорное ведомство региона.
К участию в проверке по инициативе краевой прокуратуры привлекли специалистов Межрегиональной территориальной государственной инспекции труда в Краснодарском крае и Республике Адыгея.
В ходе надзорных мероприятий проверят законность расчета зарплаты и других выплат работникам. Если для этого будут основания, по итогам проверки примут меры реагирования.
Ранее в соцсетях и СМИ появилась информация, что более 150 водителей и грузчиков мусороуборочной компании в Новороссийске не получили зарплату за июль. По распространившимся данным, каждому сотруднику не выплатили от 80 тыс. до 100 тыс. руб. без учета положенных компенсаций.