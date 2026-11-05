Число IT-преступлений в Удмуртии за пять месяцев снизилось на 30%
Ольга Абрамова обсудила финансовую безопасность с главой отделения ЦБ
За первые пять месяцев 2026 года количество преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий, в Удмуртии сократилось на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается на официальном сайте главы и правительства республики.
Эти данные Ольга Абрамова привела на рабочей встрече с управляющим Отделением Банка России по Удмуртской Республике Татьяной Жиганшиной. Участники обсудили вопросы финансовой безопасности, доступности банковских услуг и повышения финансовой грамотности жителей.
«Совместная работа органов власти, Банка России и профильных ведомств уже дала эффект»,— отметила госпожа Абрамова, сославшись на данные МВД по Удмуртии.
По информации регионального правительства, в этом году специалисты регионального центра финансовой грамотности провели 236 мероприятий. Среди них — встречи по кибербезопасности с трудовыми коллективами, турниры по финансовой и налоговой грамотности, а также занятия для пенсионеров.
Еще одной темой встречи стало использование цифрового рубля в бюджетном процессе. С 1 июля 2027 года операции с цифровыми рублями станут возможны со средствами региональных и местных бюджетов. Минфин Удмуртии и региональное отделение ЦБ уже обсуждают перечень расходов, при которых может применяться новая форма национальной валюты.