Число IT-преступлений в Удмуртии за пять месяцев снизилось на 30%

За первые пять месяцев 2026 года количество преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий, в Удмуртии сократилось на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается на официальном сайте главы и правительства республики.