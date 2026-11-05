В Волгограде начаты изыскания для строительства моста на остров Сарпинский
Стоимость проекта оценивается в 664 млн рублей
В Волгограде стартовали инженерно-геологические изыскания на акватории Волги в рамках проектирования мостового перехода на остров Сарпинский. Как сообщили в комитете по дорожному хозяйству Волгоградской области, специалистам предстоит пробурить около 40 скважин в русле реки для обоснования конструкций фундаментов опор моста с двумя судоходными пролетами по 150 метров. Образцы грунта направлены в лабораторию для испытаний. Работы в акватории согласованы с ФБУ «Администрация Волжского бассейна» и проводятся с применением плавсредств.
Общая протяженность мостового перехода с подъездными путями составит 2,8 км. В состав комплекса войдут четырехполосный мост, тоннель, эстакада и четыре разноуровневые развязки. Расчетная скорость движения — 70 км/ч. Подрядчик обязан применить технические решения, исключающие резонанс колебаний пролетных строений.
Решение о проектировании было принято в марте 2025 года на совещании губернатора Андрея Бочарова с руководителем ЗАО «Лидер» Анатолием Гавриленко. Компания выступает частным партнером проекта и отвечает за создание туристического кластера на островах Сарпинский и Голодный. Мастер-план предусматривает строительство 21 природно-тематического парка, девяти туристических маршрутов общей протяженностью 230 км и благоустройство 3,5 тыс. га территории.
Проект входит в число инициатив десятилетней программы развития волгоградской агломерации и реализуется при методическом содействии госкорпорации «Туризм.РФ» в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Начало строительству моста планируется дать после утверждения проектно-сметной документации в 2028 году.