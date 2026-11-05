В Волгограде начаты изыскания для строительства моста на остров Сарпинский

В Волгограде стартовали инженерно-геологические изыскания на акватории Волги в рамках проектирования мостового перехода на остров Сарпинский. Как сообщили в комитете по дорожному хозяйству Волгоградской области, специалистам предстоит пробурить около 40 скважин в русле реки для обоснования конструкций фундаментов опор моста с двумя судоходными пролетами по 150 метров. Образцы грунта направлены в лабораторию для испытаний. Работы в акватории согласованы с ФБУ «Администрация Волжского бассейна» и проводятся с применением плавсредств.