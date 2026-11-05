В Челябинскую область не пустили 22 т фруктов из-за нарушений

Транспортное средство следовало из Казахстана в Екатеринбург и перевозило фрукты и ягоды из Китая: 14,4 т гранатов, 1,4 т ананасов, 1,1 т яблок, 3,6 т винограда и 1,3 т голубики. Во время проверки выяснилось, что на ящиках с гранатами указана маркировка ананасов. Фитосанитарный сертификат признали недействительным. Машина вернулась на территорию соседнего государства.