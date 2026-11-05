Предприниматель из Пермского округа обвиняется в мошенничестве при исполнении муниципального контракта

Как установило следствие, осенью 2025 года между МКУ «Центр ЖКХ Пермского муниципального округа» и обвиняемым был заключен муниципальный контракт на снос аварийного дома, а также перевозку и утилизацию строительного мусора. В ходе исполнения контракта фигурант организовал разбор объекта, используя наемную технику и рабочих. При этом образовавшиеся строительные отходы обвиняемый в нарушение условий контракта не утилизировал, а отдал наемным рабочим, а также использовал для отсыпки дороги в Орджоникидзевском районе Перми. Чтобы получить оплату за фактически не оказанные услуги, бизнесмен изготовил поддельные документы о размещении и утилизации строительного мусора, а также внес заведомо ложные сведения в акты о приемке выполненных работ.