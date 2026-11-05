В Башкирии устранили подтопление придомовой территории по требованию прокуратуры
В Белорецке устранили подтопление возле дома по требованию прокуратуры, сообщает пресс-служба надзорного ведомства Башкирии.
Проверка Белорецкой межрайонной прокуратуры установила, что из-за отсутствия организованного отвода ливневых и талых вод дождевые потоки стекали по уличной лестнице и подтопляли прилегающую жилую застройку.
Прокуратура внесла представление в адрес администрации города. После вмешательства прокуратуры администрация Белорецка обеспечила отвод ливневых вод возле жилого дома местного жителя.