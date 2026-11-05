Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №204/Ч

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №204/Ч«Ъ» Газета
Башкортостан

В Башкирии устранили подтопление придомовой территории по требованию прокуратуры

В Белорецке устранили подтопление возле дома по требованию прокуратуры, сообщает пресс-служба надзорного ведомства Башкирии.
Проверка Белорецкой межрайонной прокуратуры установила, что из-за отсутствия организованного отвода ливневых и талых вод дождевые потоки стекали по уличной лестнице и подтопляли прилегающую жилую застройку.
Прокуратура внесла представление в адрес администрации города. После вмешательства прокуратуры администрация Белорецка обеспечила отвод ливневых вод возле жилого дома местного жителя.
Майя Иванова
Майя Иванова