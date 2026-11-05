На Ставрополье сократят отчисления муниципалитетам от НДФЛ и УСН

Поступления по УСН за девять месяцев составили 13,82 млрд руб., сократившись на 0,3%, или на 44,5 млн руб., год к году. В УФНС связали снижение с переходом налогоплательщиков на общую систему налогообложения и автоматизированную упрощенную систему налогообложения. При этом сборы по АУСН выросли в 221,6 раза, до 3,44 млрд руб. Эти данные также содержатся в ответе регионального управления ФНС на запрос «Ъ-Кавказ».