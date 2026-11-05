На Ставрополье сократят отчисления муниципалитетам от НДФЛ и УСН
В Ставропольском крае уменьшат долю поступлений от НДФЛ и налога по упрощенной системе налогообложения, которая остается в бюджетах муниципальных и городских округов. Это следует из проекта поправок в закон о нормативах отчислений от налогов, с которым ознакомился «Ъ-Кавказ».
Для муниципальных округов норматив отчислений от НДФЛ предлагается снизить с 34% до 26%, от УСН — с 30% до 20%. Для городских округов доля НДФЛ сократится с 12% до 10%, а поступлений от УСН — с 15% до 10%. Изменения будут применяться при составлении и исполнении краевого и местных бюджетов начиная с 2027 года.
За январь—сентябрь 2026 года поступления НДФЛ в Ставропольском крае составили 50,8 млрд руб. Это на 10,4%, или на 4,8 млрд руб., больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные УФНС России по Ставропольскому краю предоставило в ответ на запрос «Ъ-Кавказ».
Поступления по УСН за девять месяцев составили 13,82 млрд руб., сократившись на 0,3%, или на 44,5 млн руб., год к году. В УФНС связали снижение с переходом налогоплательщиков на общую систему налогообложения и автоматизированную упрощенную систему налогообложения. При этом сборы по АУСН выросли в 221,6 раза, до 3,44 млрд руб. Эти данные также содержатся в ответе регионального управления ФНС на запрос «Ъ-Кавказ».
Как поясняется в записке к законопроекту, в 2026 году муниципалитеты утвердили планы по увеличению доходов, оптимизации расходов и сокращению муниципального долга на 2026–2030 годы. Оптимизация расходов привела к снижению расчетной потребности местных бюджетов. В связи с этим краевые власти сочли необходимым перераспределить доходные источники между региональным и муниципальным уровнями.
По расчетам разработчиков, изменение нормативов увеличит поступления НДФЛ и УСН в краевой бюджет в 2027 году на 5,115 млрд руб. Одновременно объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных округов и городских округов вырастет на 1,506 млрд руб.
Законопроект предусматривает вступление изменений в силу на следующий день после официального опубликования. Новые нормативы будут применяться при формировании бюджетов на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов.