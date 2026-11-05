Автор проекта «Фрау на ферме» из Прикамья стала лауреатом Национальной премии «МедиаПоле»
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Жительница Пермского края Анна Самсонова заняла второе место в номинации «Блогеры» Национальной премии «МедиаПоле 2026». На конкурсе она представила проект «Фрау на ферме», который объединяет фермерское хозяйство по выращиванию клубники в Хохловке и агротуристическое направление. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.
Итоги премии Минсельхоза России, посвященной популяризации жизни за городом и развитию агропромышленного комплекса, подвели в Санкт-Петербурге. «Для нас это признание от Минсельхоза России: мы вошли в число лучших блогеров страны, которые популяризируют АПК. Войти даже в топ-10 — непростая задача, ведь среди участников немало блогеров-миллионников. А мы стали вторыми среди двух тысяч человек»,— отметила Анна Самсонова.
От Пермского края в финал премии также вышли Алина Климова, рассказывающая в своем блоге об обычаях и быте коми-пермяков, семья Вилисовых, восстанавливающая заброшенную деревню и развивающая питомник растений «Вещий лес», а также Екатерина Васильева, которая показывает обустройство хозяйства в деревне, где ее семья стала единственными жителями.
Всего в этом году на премию «МедиаПоле» поступило более 2 тыс. заявок из 79 регионов России. В финал вышли 120 авторов, в суперфинал — 20. Они защищали свои проекты перед жюри, в состав которого вошли заместитель министра сельского хозяйства России Ксения Шевелкина, представители медиасферы и агробизнеса.