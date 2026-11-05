Автор проекта «Фрау на ферме» из Прикамья стала лауреатом Национальной премии «МедиаПоле»

Итоги премии Минсельхоза России, посвященной популяризации жизни за городом и развитию агропромышленного комплекса, подвели в Санкт-Петербурге. «Для нас это признание от Минсельхоза России: мы вошли в число лучших блогеров страны, которые популяризируют АПК. Войти даже в топ-10 — непростая задача, ведь среди участников немало блогеров-миллионников. А мы стали вторыми среди двух тысяч человек»,— отметила Анна Самсонова.