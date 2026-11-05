На Ставрополье расширят критерии признания семей многодетными, но отложат часть льгот

Согласно законопроекту, статус многодетной семьи смогут сохранить родители, воспитывающие детей с инвалидностью с детства в возрасте от 18 до 23 лет, даже если такие дети не учатся в образовательных организациях. Сейчас после достижения ребенком 18 лет статус семьи может сохраняться, если он продолжает очное обучение, в том числе за пределами Ставропольского края, но не дольше чем до 23 лет. Новая редакция закона дополнит это условие возможностью учитывать совершеннолетних детей, признанных инвалидами с детства.