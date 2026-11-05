На Ставрополье расширят критерии признания семей многодетными, но отложат часть льгот
В Ставропольском крае расширят критерии признания семей многодетными, однако введение части дополнительных мер поддержки для них перенесут с 1 января 2027 года на 1 января 2028 года. Это следует из проекта поправок в региональные законы о социальной поддержке многодетных семей и охране здоровья граждан, с которым ознакомился «Ъ-Кавказ».
Согласно законопроекту, статус многодетной семьи смогут сохранить родители, воспитывающие детей с инвалидностью с детства в возрасте от 18 до 23 лет, даже если такие дети не учатся в образовательных организациях. Сейчас после достижения ребенком 18 лет статус семьи может сохраняться, если он продолжает очное обучение, в том числе за пределами Ставропольского края, но не дольше чем до 23 лет. Новая редакция закона дополнит это условие возможностью учитывать совершеннолетних детей, признанных инвалидами с детства.
Также изменятся требования к гражданству членов семьи. Сейчас для признания семьи многодетной российское гражданство должны иметь все ее члены. После принятия поправок будет достаточно, чтобы гражданами РФ были один из родителей и не менее трех детей. Таким образом, отсутствие российского гражданства у второго родителя или четвертого и последующих детей не будет препятствовать получению семьей соответствующего статуса.
При этом сами меры социальной поддержки будут предоставляться только членам многодетной семьи, являющимся гражданами России. Кроме того, законопроект уточняет порядок исключения детей из состава семьи в случае нахождения на полном государственном обеспечении. Этот факт потребуется подтвердить документами, выданными соответствующим государственным учреждением.
Одновременно законопроект предусматривает перенос на 1 января 2028 года срока введения ряда дополнительных мер поддержки многодетных семей, ранее запланированных на 2027 год. В частности, речь идет о ежемесячной компенсации расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, выплатах на питание детей, обучающихся в 5–11-х классах и учреждениях среднего профессионального образования, компенсации проезда школьников, а также ежегодных выплатах на приобретение школьной и спортивной формы.
Еще одно изменение касается бесплатного обеспечения лекарствами детей из многодетных семей в возрасте до шести лет. Срок вступления в силу соответствующих положений краевого закона об охране здоровья граждан также перенесут с 1 января 2027 года на 1 января 2028 года. Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами предусматривается при амбулаторном лечении по рецептам врачей.
Необходимость переноса сроков в пояснительной записке отдельно не обосновывается. В ней указано, что из-за отсутствия дополнительных доходных источников в краевом бюджете не представляется возможным вводить дополнительные меры поддержки многодетных семей с 2027 года. Принятие поправок не потребует дополнительных бюджетных расходов.