В Перми на продажу выставлен бизнес-центр «Волна»

Владельцы пермского бизнес-центра «Волна» (шоссе Космонавтов, 61б) выставили его на продажу. «Собственник продаст отдельно стоящее пятиэтажное здание, земельный участок в собственности, есть парковка. Отличное место расположения, выход на шоссе Космонавтов. Идеально под бизнес-центр, медицинский центр. Можно рассмотреть как готовый бизнес (помещения сданы в аренду)»,— говорится в объявлении на платформе Avito. Общая площадь здания составляет 4 тыс. кв. м. Заявленная стоимость — 400 млн руб. Как сообщалось ранее, объект принадлежит структурам депутата гордумы Перми Владимира Плотникова и его компаньонам.