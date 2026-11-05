В Самарской области Россельхознадзор обнаружил заброшенные угодья на десяти гектарах
Землевладелец оставил территорию без присмотра
Россельхознадзор выявил в Самарской области участок, который зарос сорняками, деревьями и кустарниками на площади 10 га. Проблемная территория обнаружена в Сергиевском районе. Об этом сообщает надзорное ведомство.
Контрольный орган выявил нарушения, когда обследовал участок площадью 46,8 га. Проверка проводилась без участия землевладельца.
При этом следов кошения сена, выпаса скота и другой сельскохозяйственной деятельности на территории не зафиксировали. Установлено, что участком владеет физическое лицо.
Правообладателю выдали предостережение.