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Выпуск газеты №204/Ч

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Выпуск газеты №204/Ч«Ъ» Газета
Волга

В Самарской области Россельхознадзор обнаружил заброшенные угодья на десяти гектарах

Землевладелец оставил территорию без присмотра
Россельхознадзор выявил в Самарской области участок, который зарос сорняками, деревьями и кустарниками на площади 10 га. Проблемная территория обнаружена в Сергиевском районе. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Управление Россельхознадзора Саратов-Самара-Пенза

Контрольный орган выявил нарушения, когда обследовал участок площадью 46,8 га. Проверка проводилась без участия землевладельца.
При этом следов кошения сена, выпаса скота и другой сельскохозяйственной деятельности на территории не зафиксировали. Установлено, что участком владеет физическое лицо.
Правообладателю выдали предостережение.
Георгий Портнов