В Самаре начался капремонт подпорной стенки на улице Владимирской в качестве пилотного проекта
В Самаре на ул. Владимирской, 40 стартовал капитальный ремонт подпорной стенки. В конце октября подрядчик провел подготовительные и демонтажные работы. Об этом сообщает глава Самары Иван Носков.
Как уточняет глава города, подрядчик убрал корни, которые разрушали подпорную стенку. В рамках основного этапа работ планируется установить сваи и монолитный ростверк, закачать в него порядка 80 кубометров бетона. Затем подрядная организация проведет асфальтировку по периметру 16-метровой стены.
После объекта на ул. Владимирской следующим должен стать ремонт подпорной стены в Студенческом переулке. По словам Ивана Носкова, это «более сложный и масштабный объект, поэтому проектирование требует больше времени».
Капремонт подобных сооружений в Самаре проводится во дворах в качестве пилотного проекта. После «обкатки» ремонта на двух разных по объему стенках можно будет переходить к системной работе.