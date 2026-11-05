Бюджет ставропольского ТФОМС в 2027 году составит 64,9 млрд рублей

По сравнению с ожидаемым исполнением бюджета в 2026 году доходы фонда увеличатся на 6,9%. В текущем году их прогнозируют на уровне 60,7 млрд руб. Расходы на 2027 год предусмотрены в размере 64,9 млрд руб. против ожидаемых 63,2 млрд руб. в 2026 году.