Бюджет ставропольского ТФОМС в 2027 году составит 64,9 млрд рублей
В 2027 году доходы и расходы Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края составят по 64,9 млрд руб. Основную часть поступлений — 62,5 млрд руб., или 96,2% доходов, — обеспечат субвенции Федерального фонда ОМС. Это следует из проекта закона о бюджете территориального фонда на 2027–2029 годы, с которым ознакомился «Ъ-Кавказ».
По сравнению с ожидаемым исполнением бюджета в 2026 году доходы фонда увеличатся на 6,9%. В текущем году их прогнозируют на уровне 60,7 млрд руб. Расходы на 2027 год предусмотрены в размере 64,9 млрд руб. против ожидаемых 63,2 млрд руб. в 2026 году.
Помимо федеральных субвенций, в доходы фонда включены 2,17 млрд руб. межбюджетных трансфертов из территориальных фондов ОМС других регионов. Эти средства предназначены для оплаты медицинской помощи, которую ставропольские медицинские организации оказывают пациентам, застрахованным за пределами края. Еще 33,3 млн руб. поступят из бюджета Ставропольского края на финансирование дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не предусмотренных базовой программой ОМС. Неналоговые доходы фонда запланированы в размере 222,6 млн руб.
До 5,75 млрд руб. предусмотрено направить на формирование нормированного страхового запаса фонда. Из него 1,2 млрд руб. планируется использовать для дополнительного финансирования территориальной программы ОМС. Еще 2,15 млрд руб. направят на возмещение территориальным фондам других регионов расходов на лечение жителей Ставрополья за пределами края, а 2,17 млрд руб. — на оплату медицинской помощи, оказанной ставропольскими организациями пациентам из других субъектов РФ.
Кроме того, 222 млн руб. из страхового запаса предусмотрено на повышение квалификации медицинских работников, приобретение и ремонт медицинского оборудования.
Расходы на обеспечение деятельности самого территориального фонда в 2027 году составят 429,2 млн руб. Для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы ОМС, норматив расходов на ведение дела предлагается установить на уровне 0,8% от поступивших им средств по дифференцированным подушевым нормативам. Этот показатель не превышает установленный на 2026 год.
В 2028 году доходы и расходы фонда прогнозируются на уровне 68,9 млрд руб., в 2029 году — 73 млрд руб. Законопроект предусматривает вступление в силу с 1 января 2027 года.