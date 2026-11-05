Челябинского сотрудника СМП будут судить за продажу данных пациентов

По версии следствия, в 2024–2026 годах сотрудник подстанции СМП передавал диспетчеру ритуальной компании данные граждан, обратившихся в скорую помощь. За это он получил 10 тыс. руб. Фигурант полностью признал вину. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Тракторозаводский районный суд Челябинска.