Челябинского сотрудника СМП будут судить за продажу данных пациентов
Прокуратура Тракторозаводского района Челябинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего сотрудника скорой медицинской помощи. Его обвиняют в передаче персональных данных из корыстной заинтересованности (п. «а, г» ч. 3 ст. 272.1 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.
По версии следствия, в 2024–2026 годах сотрудник подстанции СМП передавал диспетчеру ритуальной компании данные граждан, обратившихся в скорую помощь. За это он получил 10 тыс. руб. Фигурант полностью признал вину. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Тракторозаводский районный суд Челябинска.